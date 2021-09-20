大谷翔平20日登板8局好投，儘管沒能摘下勝投，飆出10K、失2分的演出仍令人讚賞，他的表現成功維持了角逐美聯MVP的身價。畢竟大谷前一次登板被太空人打得很慘（3.1局失6分），這次又因為手痠延後登板，投出這樣的結果當然是個驚喜。

事實上大谷光是能保持健康打完整個「二刀流」球季就讓他像個怪物了，他用掉108球，特別是與第8局最後一位打者查普曼(Matt Chapman)的對決，大谷仍飆出時速99英里（159.3公里）四縫線速球，再以下墜的指叉球將查普曼三振，這還是在滿壘壓力下展現的控球水準。

大谷透過翻譯表示：「我前幾天只是手痠沒有及時復原，多休養幾天就好了，我身體很健康。如果我今天用球數少一點，我還想投第9局。被打兩轟很遺憾，我我得設法改進。」

擊出全壘打的對手高梅茲(Yan Gomes)說：「大谷展現自己的MVP水準，他的指叉球可能是我見過最厲害的。」此戰大谷投出本季新高的55顆指叉球，17顆讓對手揮棒落空，9顆直接三振掉打者，包括第7局他連續K掉3人，全數是揮棒落空。被敲的兩發全壘打分別是滑球、四縫線速球被逮中。

天使總教練麥登(Joe Maddon)說：「他投得很美妙，他的球又讓人打不到了，他今天每一個武器都很有效。除了那兩支全壘打，他表現非常傑出，真的很棒。」若不是天使失去兩位大將卓奧特(Mike Trout)、安森尼阮棟(Anthony Rendon)，大谷本季可能早就摘下10勝。