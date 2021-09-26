大谷翔平前役追平保送紀錄之後，26日天使戰水手，大谷不僅把握機會擊出安打，還創下大聯盟生涯首場兩支三壘打的個人紀錄。同時他追平了名人堂黑人球星威利梅斯(Willie Mays)在1955年創下的單季45轟、20盜、6支三壘打紀錄。

Players with 45+ HR 20+ SB and 6+ triples in a season:

Willie Mays (1955)

Shohei Ohtani (2021) pic.twitter.com/1RbpLQJg1j — Los Angeles Angels (@Angels) September 26 2021

首局上，水手左投安德森(Tyler Anderson)正面對決大谷，取得兩好球領先，開始投壞球，但他的內角變速球遭到大谷出棒攻擊，打個結實形成右外野平飛安打。這球一路飛到全壘打牆邊落地，一壘跑者馬許(Brandon Marsh)直接衝回本壘得分，大谷差點被觸殺在三壘，但是三壘手席格(Kyle Seager)觸殺之後球從手套裡掉出來，三壘審判定安全上壘。

第3局安德森再戰大谷，他這回處於3壞球劣勢，弄成滿球數之後又被大谷打到右外野，幾乎是一模一樣的位置，前頭又是馬許跑回本壘得分，大谷安全登上三壘，讓人以為在看第一球的重播，單場第2支三壘打！

天使該局打出大局，灌進5分之後又輪回第二棒大谷，這時投手已經換成拉米瑞茲(Yohan Ramirez)，在滿壘狀態他不敢硬拚，最終保送大谷上壘擠回1分，也是大谷第3分打點。總計天使第3局進帳8分，前3局打完即以11-1大幅領先。