原來籃網明星後衛厄文堅持不肯打新冠疫苗，只是單純不想留在籃網打球嗎？根據《看台報告》記者傑克費許2日爆料，聯盟多名高層主管相信厄文不打疫苗別有用心，只是想用接種疫苗當作威脅籃網把他交易出去的籌碼，甚至他對籃網完全沒有忠誠度。

費許更引用一名不願具名的球隊助理總管說法，「厄文現在這樣做，顯示他並不喜歡待在籃網打球，也不想繼續留在那裡。」甚至不少球隊高層建議，籃網乾脆就用厄文去跟七六人交易迫切想要離開的班西蒙斯，或許就可以幫兩隊順利解套。

只是厄文早在去年新冠疫情剛爆發之際，就已經公開發表不想接種新冠疫苗的堅定立場，甚至他還贊同疫苗當中含有追蹤黑人動向晶片的誇張謠言，更何況兩年前也是他找了杜蘭特攜手跳槽籃網，如今怎麼可能放棄繼續跟杜蘭特聯手機會。

不管怎樣厄文早晚還是要面對紐約市嚴格的防疫規定，只要他一天不打疫苗，就無法在新球季的籃網主場上場比賽，籃網怎麼可能願意接受這種三巨頭始終無法到齊的結果，接下來只能繼續努力勸說厄文接種疫苗，可惜以厄文個性來說，要他改變心意很難。