T1台灣啤酒英熊職業籃球隊為新賽季提前準備，除了將台啤前球星哈孝遠找回「家」擔任總經理，更邀請從高中就在台啤體系增加經驗的楊志豪回台接掌兵符，並以台北市立大學天母校區的體育館為主場。

台啤英熊16日正式由楊志豪接下教頭重任，他從高中時期，就加入台啤籃球隊前身「公賣凱旋青年隊」及「公賣金龍隊」，並於2003年效力SBL台灣啤酒籃球隊，1年後隨即轉以助理教練身份續留台啤球團9年，也曾到金門酒廠、富邦勇士兩隊擔任執行教練，近年更赴中國全國男子籃球聯賽NBL廣州龍獅青年隊擔任總教練。

這次回到台啤英熊隊挑戰T1聯盟最大目標是總冠軍獎盃，楊志豪驕傲表示：「從我本人高中開始到退役轉任制服組，無論球員、教練的技能養成都是在台啤球團，這次回到『娘家』也是想協助母球隊能拿下T1職業聯盟元年冠軍金盃。」

台啤英熊球團為了展現職業球隊規格，哈孝遠上任總經理後要逐步完善球團制服組建構外，也在行銷上下足苦功，計劃於開季前將近15年歷史的台啤基地重新裝飾，運用原SBL台啤籃球隊以及T1台啤英熊隊兩隊主視覺設計，打造全新的台啤基地，升起台啤籃球隊歷史6面冠軍錦旗，期望改造完成後能邀請「老啤迷」一同來到台啤的「家」，拉近球員與球迷之間的距離。

哈孝遠表示：「球迷原本就是我們最重要的家人之一，未來我們會多多創造球迷與球隊球員之間的互動，大家都是台啤大家庭的一份子！」

台啤籃球隊多年醞釀準備，今年終於將球隊推進職業籃球聯盟的殿堂，有許多球迷看好台啤英熊攻佔T1元年總冠軍，對此，台灣菸酒公司董事長兼台啤英熊領隊丁彥哲與哈孝遠發下豪語，誓言假如球隊於T1元年例行賽拿下排名第1，將於季後賽第1場請全場球迷喝台啤。

台啤英熊球星蔣淯安。（台啤英熊提供）