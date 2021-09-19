樂天桃猿終結者豪勁（右）寫下連續25場出賽無失分的聯盟新紀錄。（陳麒全攝）

樂天桃猿19日以8比5擊敗富邦悍將，在桃園主場3連戰橫掃對手，並奪下對戰6連勝，其中終結者豪勁9局「關門」成功，連續25場出賽未失分，改寫2004年凱撒的紀錄，寫下中職新猷，但他認為個人紀錄只是另一個開心的加分點，「球隊贏球才是最開心的。」

豪勁季初本被設定為先發，但他先發4場表現平平，後來轉往牛棚發展，也逐漸展現他的身手，從5月9日起就沒再失分，昨天先是追平凱撒紀錄，今天在9局連續解決王正棠、陳凱倫及楊瑞承，改寫中職連續出賽無失分紀錄。

豪勁坦言自己一開始並不知道自己有望達成紀錄，直到2天前才意識到，「但我試著不去想這件事，上場就是要專注在投球任務上，把計分板上掛上個0，球隊贏球才是最開心的，紀錄只是另一個開心的加分點。」

從一開始的先發角色到現在的終結者，豪勁表示，過去自己也有碰過角色轉換的情況，自己就是盡力維持自己的狀態，把自己準備好，身體條件維持好才有辦法連續出賽。能夠寫下紀錄，豪勁也感謝身後對手守備幫忙，「很開心也很感激。」

被問到寫下紀錄後是否會繼續留著鬍子？豪勁點頭回答說會，他也透露自己會開始蓄鬍的原因，他表示，自己並不是從無失分起就開始留鬍子，是在停賽期間才開始，沒想到留著留著表現也十分理想。

豪勁說：「本來中間有一度想要刮掉，但想說順順的就繼續留著，加上現在太太不在台灣，如果她在的話可能會不開心，因為她沒有那麼喜歡，但現在為了球隊會繼續留。」