賽前距離1800支安打只差M2，富邦悍將林益全25日單場雙安，在7局下又達成另一項生涯里程碑，他坦言，自己從打職棒的第1天起到現在，從沒想過自己能夠完成這麼多項紀錄，因為職棒球員每年遇到的因素太多，「能做的就是把自己身體狀況維持好，紀錄就是靠時間慢慢完成。」

林益全在3局下從獅隊先發投手猛威爾手中敲安，1800安也「聽牌」，8局再從吳承諭手中敲出二壘安打，繼日前達成200轟後再寫里程碑。

一項一項紀錄陸續達成，但林益全認為最重要的是要保持身體健康，「有健康的身體，能穩定出賽才能完成個人紀錄，也為球隊有貢獻，接下來就是朝2000安邁進。」

目前中職安打王是張泰山保有的2134支安打，接續是彭政閔2044安、高國慶1803安，今天林益全達成1800安成為第4人，對於是否想挑戰張泰山紀錄？林益全表示，不會刻意去想，一切順其自然，「這2天球隊贏球才是最開心的事，有好表現球隊又能贏球，比這些需要時間累積的紀錄更開心。」

林益全今天達成1800安里程碑成為中職第4人，也改寫「恰恰」彭政閔的紀錄，1396場、5878打席、5285打數皆是最速紀錄。

林益全坦言自己從未想過能夠創造這麼多的紀錄，「從我進職棒到此時此刻，從沒想過有一天我真的可以完成，因為職業球員每年因素太多，要能身體健康、穩定出賽，又要保持一定成績真的滿困難的，打到現在13年還是覺得好難，接下來就是盡可能把身體狀況維持好，紀錄就靠時間慢慢完成。」