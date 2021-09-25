統一獅隊胡智為24日先發面對中信兄弟，投6局失4分吞下本季第3敗，其中第2局開局連續2個四壞球保送成為致命傷，總教練林岳平認為他的投球內容並不差，「都是漂亮的壞球。」

胡智為18日面對兄弟繳出返台代表作，主投7局僅失1分，奪下中職生涯首勝，但24日再碰兄弟，結果卻是大不同，其中在第2局面對前2位打者都投出保送，讓他該局丟掉2分成為致命傷。

「其實他的投球內容並不差。」林岳平賽前談到胡智為昨天的投球內容時說道，「都控球很到位，是差1顆球壞球，雖然確實位置是壞球，但位置很刁鑽。」

林岳平表示，當下都有透過畫面去看是不是壞球，但得到的答案7、8成都是壞球，「但位置很漂亮。不過該局就接連保送2名打者，這至少是要掉1分的。」

而胡智為在接近的球未獲主審青睞，情緒明顯會受到影響，餅總認為這是他需要適應的地方，「這就是中華職棒，無法幫他做什麼或許他應該要去思考是否要在2壞球前的情況下就對決打者，而不是每次都要投到2好3壞。」