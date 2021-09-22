T1職籃聯盟會長錢薇娟22日前往立法院拜會立法院副院長、中華職棒會長蔡其昌，請益關於洋將申請、聯盟經營、是否開放觀眾進場觀賽等議題請益，蔡其昌表示，會協助T1在洋將申請上流程效率快一點，也期許兩聯盟有機會合作，一起把餅做大、讓職業運動發展更蓬勃。

錢薇娟表示，蔡其昌是立法院副院長，也是中職會長，地位相當崇高，會是很好的請益對象，此行主要針對洋將申請上請教經驗比較豐富的中職，對於洋將入台有什麼該注意的事項，至於體育署動滋券鼓勵民眾使用在觀賞體育賽事上，錢薇娟認為還要再討論。

蔡其昌透露，第1位會長總是辛苦的，因為一切百廢待舉，需要很多努力讓事情步上軌道，錢薇娟也非常有熱情，短短半小時的拜會就提出相當多問題詢問，他也期待兩聯盟未來有更多互動，一起思考行銷方式來把餅做大，讓整個職業運動賽事環境更好。

對於洋將入台申請，蔡其昌說：「相信我來幫忙溝通，可望加快中央流行疫情指揮中心、勞動部等相關單位審核文件速度，畢竟T1開打在即，在洋將抵台相關處理已經相當急迫，不過防疫優先，國民也很注意防疫這件工作，所以來台後該進行的隔離檢疫也絕對不會放鬆，該隔離檢疫多少天絕對照規定走。」

蔡其昌補充，由於洋將來台打職業賽事是一整季賽事，必較不適用短期賽事「泡泡模式」來度過在台灣期間的生活，「如果一整個賽季只能場館、飯店兩地跑，有點不太人道，但防疫標準還是和一般外國人來台一樣嚴格不會有特例，只是在文件申請審核上，我們可以幫忙溝通加快時效，但該遵守的防疫規定一定要做好。」