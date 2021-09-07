根據CRIF中華徵信所剛出爐的2021年版「台灣工商業財務總分析」線上版的調查統計分析指出，2020年台灣製造業（以下稱製造業）的平均毛利率、營業利益率及純益率分別為10.2％、5.1％及8.0％，較2019年的8.8％、3.8％及6.8％呈現明顯成長，並為近三年的新高，顯示歷經新冠病毒疫情，製造業的獲利能力仍在提升。並且預期今年製造業的毛利率、營業利益率及純益率有望分別突破2017年的12.2％、6.7％、9.6％，再創2010年以來的新高。

若以CRIF中華徵信所製造業2碼行業18大類分類來看，2020年毛利率前5大行業由光學及精密器械業以35.9％拔得頭籌，並為連續三年在毛利率稱霸。而令人意外的是，在製造業毛利率前5大行業中傳統製造業造業的表現突出，農產品及食品業、橡塑膠製品業、紡織業的毛利率分別以22.4％、18.7％、15.6％，排名第2名、第4名及第5名，遠勝資訊電子及通信器材業的毛利率11.2％。至於機械設備業雖以毛利率19.8％排名第3名，不過毛利率則為近三年新低，顯示受到中國大陸製造業訂單下滑的衝擊。

若以製造業2碼行業18大類分類、2020年營業利益率前5大行業來看，仍然由光學及精密器械業以19.6％居於王座，並同為連續三年蟬聯王座。橡塑膠製品業、農產品及食品業、機械設備業、資訊電子及通信器材業各以營業利益率9.3％、7.9％、7.1％及6.9％分居營業利益率第2名至第5名行業。不過其中僅有資訊電子及通信器材業為營業利益率連續三年走高的行業，顯示無論是美中貿易戰或是新冠疫情，資訊電子及通信器材業都是全球供應鏈的受惠者。

同樣以製造業2碼行業18大類分類來看，2020年純益率前5大行業則與毛利率前5大行業相同，依次為光學及精密器械業、農產品及食品業、橡塑膠製品業、機械設備業，紡織業及資訊電子及通信器材業（純益率同為8.6％），不過其中僅有光學及精密器械業及機械設備業純益率較2019年成長。三個傳統產業的純益率則為近三年新低，顯示這三個傳統產業除了本業獲利外，業外收益的影響也較大。至於資訊電子及通信器材業的純益率8.6％則創下2006年以來的新高，顯示資訊電子及通信器材業正處於獲利的高峰，且尚未達到頂點。

CRIF中華徵信所指出，若單獨看資訊電子及通信器材業16個子行業（係指製造業4碼行業分類）2020年在毛利率、營業利益率及純益率的前3大子行業，則包括半導體業（不包括IC設計業）、被動電子元件業、其他電子零組件業及印刷電路板業。其中半導體業仍為台灣獲利最強製造業，觀察半導體業的獲利高峰可望出現在2023-2025年之間。