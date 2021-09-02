臺企銀(2834)今（2）日召開線上法說，受惠存放款結構優化帶動存放利差提升，呆帳打消使資產品質好轉，2021年第二季獲利回升至近7季高點，整體營運漸入佳境。預期隨著經濟環境逐漸恢復，下半年獲利、資產品質及呆帳提存均可望持續好轉。

臺企銀第二季合併淨收益59.54億元，季增7.04％、年增15.97％，為近9季高點，稅前淨利15.74億元、季增21.31％、年增64.25％，稅後淨利13.97億元，季增26.82％、年增41.44％，每股盈餘（EPS）0.19元，均回升至近7季高點。

合計臺企銀上半年合併淨收益115.18億元、年增8.27％，稅前淨利28.73億元、年增14.9％，稅後淨利24.98億元、年增10.66％，每股盈餘0.33元。逾放比降至0.47％、覆蓋率提升至271.15％，整體營運狀況漸入佳境，資產品質亦持續好轉。

臺企銀上半年利息淨收益87.14億元、年增7.83％，手續費淨收益14.6億元、年增6.59％，投資淨收益及兌換收益9.86億元、年增0.15％，其他淨收益3.56億元、年增達76.52％。其中，財務管理手續費年增達1.51倍，為帶動手續費淨收益成長主動能。

臺企銀上半年放款平均餘額1.22兆元、年增6.44％，存款平均餘額1.14兆元、年增5.91％，活存率達54.32％、年增3.57個百分點。因財務操作孳息資產成長大於放款，使淨利差（NIM）自0.96％略降至0.95％，但存放款結構優化帶動存放利差自1.28％升至1.29％。

臺企銀發言人張佑銘表示，三級警戒雖使業務推展受到些許挑戰，但第二季仍繳出優於首季成績。在台股熱絡及市場低利環境下，帶動以財務管理為主的第二支翅膀逐漸茁壯，財務管理手續費自5月起逐月成長、7月創下今年新高，財務操作亦繳出亮眼表現。

此外，疫情下民眾減少外出，對金融數位服務需求提升，促使數位金融業務成長。臺企銀持續透過數位轉型委員會，在營運流程及業務創新等方面積極推動數位轉型、提升營運績效。截至6月底網銀交易量年增15.66％，將持續優化客戶體驗，提升數位品牌形象。

台企銀會計處處長周玉娟表示，去年第四季發生金額較大的逾放案，但已在今年上半年全數打消呆帳，使第二季資產品質好轉，截至7月底逾放率續降至0.42％、覆蓋率提升293.95％。張佑銘預期，隨著經濟環境逐漸恢復，資產品質將持續提升。

展望下半年，張佑銘認為，雖然近期各國續受變種病毒影響，經濟復甦腳步或較預期緩慢，但持續寬鬆的貨幣政策及疫苗普及率上升，預期將使全球經濟將穩健復甦，臺企銀獲利成長及呆帳提存亦將獲得改善，將持續透過多面向發展，建立多元獲利基礎。

張佑銘表示，臺企銀將透過調整放款結構、加強拓展吸收新企業戶、增加既有客戶活存來提升活存比，優化自身利差水準。而擔保品已拍定，預估今年分配收回約8.69億元、其中部分為呆帳收回，有助提升呆帳備抵，將加強追蹤法院執行進度，積極洽請盡早分配。