在岸人民幣兌美元2日下午收盤價報6.4617，較1日收盤價升值35點、升幅0.05％，較1日夜盤收盤價貶值12點。

在岸人民幣2日早一度貶至6.4633，隨後逐漸調整走強，一度高見6.4592，現報6.4613。

離岸人民幣2日早一度貶至6.4591，午後曾經收復6.45關口至6.4475，現再調整報6.454。

中國人民銀行2日開出的人民幣兌美元中間價報6.4594，較上日的6.468，升值86點或0.13％，創逾兩個月的新高。