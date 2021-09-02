在岸人民幣收盤價升35點報6.4617 17:192021/09/02 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在岸人民幣兌美元2日下午收盤價報6.4617，較1日收盤價升值35點、升幅0.05％，較1日夜盤收盤價貶值12點。 在岸人民幣2日早一度貶至6.4633，隨後逐漸調整走強，一度高見6.4592，現報6.4613。 離岸人民幣2日早一度貶至6.4591，午後曾經收復6.45關口至6.4475，現再調整報6.454。 中國人民銀行2日開出的人民幣兌美元中間價報6.4594，較上日的6.468，升值86點或0.13％，創逾兩個月的新高。 人民幣中間價調升86點報6.4594 A股滬深兩市漲跌互見 上證指數漲0.55％ #在岸人民幣 #收盤價 #日早 #貶至 #升值 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 港股恒指開盤大漲逾200點 科網股齊漲 10:402021/09/02 財經 陸股滬深兩市開盤分化 上證指數漲0.3％ 10:492021/09/02 財經 股匯不同調 新台幣連五升 16:222021/09/02 財經 大陸暑期檔票房 台片擠進前10 04:102021/09/02 焦點新聞 搶買「水餃股」 八方雲集中籤率0.43％ 11:402021/09/02 財經 ADP就業報告低迷 美元跟跌 04:102021/09/02 全球財經 大陸再祭鐵腕 鐵礦砂價重挫 04:102021/09/02 財經要聞 《日股》科技股拱日股翻紅 東證登5個月高 16:162021/09/02 財經 陸股滬深兩市分化 上證指數收最高漲0.84％ 15:542021/09/02 財經 炒房人哭了！廣州推二手房參考價 最高降幅逾5成 11:502021/09/02 兩岸 港股早盤衝高午後低迷 收漲0.24％ 16:392021/09/02 財經 財經熱門新聞 4年前舊手機 LINE快不能用了 官方公布大限日 - 財經 他買長榮、陽明暴賠138萬卻死也不賣 原因藏對帳單上 網全看呆了 - 財經 大陸再祭鐵腕 鐵礦砂價重挫 - 財經要聞 - 工商時報 訊息傳不出去！臉書、IG大當機 全球都傳災情 - 財經 搶運輸機前往亞洲拉貨 業者曝驚人報價：空運市場將大亂 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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