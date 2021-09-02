大陸昨迎來開學日，由中國教育部編寫的《習近平新時代中國特色社會主義思想學生讀本》也在各中小學使用。福建省官方訊息顯示，教育部門已安排小學低、高年級，初中，高中職修讀《讀本》的時間。為必修內容，由思想政治課教師主講，每冊集中學習一學期。昨日《讀本》已分發到學生手中，其中小學高年級的《讀本》包括解決台灣問題，實現祖國完全統一等內容。

在開學前，各省的中小學《讀本》教師培訓班開班，其中福建省教育廳下屬機構的官方微信帳號「福建教育微言」披露，福建省中小學《讀本》培訓班於8月19日開班。該省委教育工委副書記、省教育廳黨組成員王建南在開班儀式上表示，該《讀本》是青少年學生學習「習思想」的重要教材，是推動大中小學思政課一體化建設的重要載體，具有重要的政治意義、理論意義和實踐意義；把《讀本》使用好，有助於教育引導青少年學生樹牢理想信念，牢記「國之大者」，堅定「四個自信」，自覺為堅持和發展中國特色社會主義。

對於《讀本》的學習安排，王建南稱，各地各學校要嚴格按照中小學（含中職）《讀本》使用安排，小學低年級、高年級《讀本》分別安排在三年級上學期、五年級上學期，初中《讀本》安排在初二年級上學期，高中《讀本》安排在高一年級上學期、中職一年級上學期，作為必修內容，由思想政治課教師主講，每冊集中學習一學期，平均每周一課，他還要求「課前到書，人手一冊」。

東莞上個月也有4000多名思政課教師，就如何準確把握《讀本》內容體系和教學重點參加直播培訓；包括惠州、河源、梅州、潮州、汕尾等市也已對省級主要教師培訓指導。

開學首日，《讀本》已陸續發到學生手中。明報報導，翻閱《讀本》（小學高年級）的課本內容顯示，第13講主題是「統一是歷史大勢」。其中稱兩岸迄今尚未完全統一是歷史遺留給中華民族的創傷；「『台獨』是歷史逆流，是絕路」。同時配發的「習近平語錄」稱「我們有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗任何形式的『台獨』分裂圖謀」；又說「一國兩制」是中國的偉大創舉，還附上2019年澳門小學生寫給習近平的一封信。