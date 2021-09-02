已於6月16日起停買的英瑞-KY（1592）狀況連連，日前才因今年第一季及第二季財報未如期公告，證交所之前發布，英瑞-KY自9月3日起併案停止買賣，今日再宣布3席獨董均已辭任，自9月6日起併案列為變更交易方法且停止買賣。

證交所表示，英瑞-KY之前因淨值已低於財務報告所列示股本二分之一（低於5元）、會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性查核報告及內部控制制度執行存有重大缺失等事項，其上市有價證券業經公告列為變更交易方法在案，今查其獨立董事3席均已辭任，致在中華民國設有戶籍之獨立董事少於2人，且未於規定期限內補選改善。

上述情況已核有證交所營業細則第49條之1第1項第14款規定得為變更交易方法情事，證交所已公告自9月6日起，將其上市有價證券併案列為變更交易方法。

另英瑞-KY前因未依期限公告申報110年第一季及第二季財務報告，證交所已公告停止其上市有價證券買賣在案。