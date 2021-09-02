馬來西亞疫情嚴峻，繼鋁電龍頭佳美工、MLCC廠太陽誘電之後，凱美（2375）公告，因24名員工確診，大馬廠今日起停工一周，預計為期至9月8日，估將影響電阻產出降低20％。
凱美表示，因本公司有員工確診個案發生（確診24例），依馬來西亞政府衛生管理單位要求自9月2日晚班起至9月8日止停工進行檢疫相關措施。
公司將全廠消毒，全部員工進行新冠病毒檢測並視檢測結果遞交提早復工申請，另一方面，將優化大陸廠區產出，降低對客戶影響，預計將影響電阻單月產出降低約20％。
馬來西亞疫情嚴峻，繼鋁電龍頭佳美工、MLCC廠太陽誘電之後，凱美（2375）公告，因24名員工確診，大馬廠今日起停工一周，預計為期至9月8日，估將影響電阻產出降低20％。
凱美表示，因本公司有員工確診個案發生（確診24例），依馬來西亞政府衛生管理單位要求自9月2日晚班起至9月8日止停工進行檢疫相關措施。
公司將全廠消毒，全部員工進行新冠病毒檢測並視檢測結果遞交提早復工申請，另一方面，將優化大陸廠區產出，降低對客戶影響，預計將影響電阻單月產出降低約20％。
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