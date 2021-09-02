日本海上自衛隊31日公開了與美國海岸警衛隊門羅號海巡艦在東海展開的一次補給作業的協同訓練，大陸專家認為，此一訓練證實美國已在印太地區將海警隊當作「第二海軍」使用，日本海上自衛隊承擔起對美國海巡艦的補給，從而提高其在台灣海峽持續執行任務的能力，「直接助長美國海岸警衛隊的囂張氣焰」。

《環球時報》報導說，美國海岸警衛隊在印太地區的圖謀是要在西太平洋地區形成對中國的威懾，日本海上自衛隊補給船為美國海巡艦補給，目的在加強海上自衛隊的戰術技能及與美國海岸警衛隊的合作。但是值得注意的是，美海巡艦門羅號和美海軍基德號導彈驅逐艦同時穿航臺灣海峽，是拜登上任後的首次。門羅號是美國海警隊旗艦，在西太平洋進行數個月的部署，並在美第7艦隊的指揮下行動，目的是增加在印太的行動便利及影響力。

26 August JS OUMI conducted joint training with USCGC Munro in the East China Sea. This is the first time that a JMSDF supply ship has replenished a U.S. Coast Guard ship enhanced our tactical skills and interoperability between JMSDF and @USCG . #alliance #readiness #strength pic.twitter.com/Tv3iEFe5Qe — JMSDF Self-Defense Fleet ENG (@JMSDF_SDF_ENG) August 31 2021

一位大陸未具名專家對《環球時報》表示，上述的演練可能是訓練日艦對美海艦進行油水和後勤物資的實際補給，使得其有能力實施穿航臺灣海峽行動，以提高日本海上自衛隊和美國海警隊的配合能力。亦即一旦美國海軍補給艦無法對海警隊實施補給時，日本海上自衛隊可以承擔起補給角色，日本這一行動直接助長了美國海岸警衛隊的囂張氣焰。

報導說，剛卸任的駐日美軍司令的凱文．施耐德此前曾在日本《讀賣新聞》發表署名文章稱，為對抗持續採取攻擊性行動的中國，美軍與日本自衛隊應進行高品質聯合軍演，努力加強威懾力量。

美國海岸警衛隊從2019年開始在西太平洋部署海警隊巡邏艦，此後力量逐日增加。今年4月美國海警隊從珍珠港抽調5艘執法船前往西太平洋地區等更廣闊海域，試圖與美海軍陸戰隊攜手對抗在該海域日益活躍的中國海警船和海上民兵。美國海警隊司令卡爾．舒爾茨曾公開表示，美海岸警衛隊計畫增加在西太地區的兵力部署，未來可能代替美國海軍執行「航行自由」行動。

大陸軍事專家宋忠平也指出，美國海警隊和日本海上保安廳是對等的，現在美國海警隊和日本海上自衛隊聯合訓練，體現出美國將部署在印太地區的海警隊當做「第二海軍」使用，也證實美國海警隊在印太地區的圖謀。

宋忠平分析，美國有可能會常態化把海警隊部署到中國周邊，在執法等多個領域對中國實施挑釁。但海警衛隊的軍事能力所能發揮的效能有限，相比之下，當前中國海警隊已發展出更大噸位、能力更強的海警船，將會有力維護中國的海疆利益。