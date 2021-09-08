【愛傳媒葉毓蘭專欄】9月7日聯合報社論以「機師是破口，或陳時中的良知是破口？」為標題，我不想苛責陳時中，但是20個月的硬撐，恐怕是需要重新思考過去的防疫模式是否有效，還是應該要重新整備，誠懇的面對過錯，虛心接受外界意見，以迎戰下個更兇猛的疫災。

開學一周，確診的長榮機師之子就讀的北科附工全校停課兩周，昨天群聚感染的幼兒園、7日新北中和有國小也因學生確診，都緊急停課。

除了航空公司機組員在入境後的隔離無法落實，在諾富特混居與3+11的破口後，掀起五月疫情爆發的風暴後，指揮中心並未對症下藥，也缺乏周延配套，再度引爆此次打了兩劑AZ的三名長榮機師，仍然從外站帶入delta病毒，同時也凸顯出指揮中心的專家，尤其是那位把優先為機組員打疫苗的建議斥為「會被笑死的國際笑話」的李秉穎教授，顯然專業能力也因為過度疲憊或政治立場流失了！

請優先為機組員打滿打好疫苗，必要時混打mRNA的疫苗，檢測他們有足夠的抗體，安排他們可以集中上班、集中休假的新勤務制度，讓他們在值飛時，有安全舒適的隔離空間恢復疲勞，兼顧人性與防疫需求，也保障國人的安全，阻絕病毒與境外！

至於學校老師們，應該優先打滿二劑，同時效法德國、瑞士等國，對師生每周兩次快篩篩檢，以確保校園的安全。

當然，中小學幼兒園孩子們的家長，恐怕也是被不斷延後的疫苗孤兒。請不要再大言不慚的說：疫苗足夠了；現在捐助台灣疫苗的國家，除了美日之外，哪個國家比我們有錢？但是他們的疫苗不但國人打好打滿，還可以多到捐助給台灣。

更重要的，請防疫指揮中心的專家們行行好，不要每天儀式性的開記者會就算了，應該要盡量讓PCR的快篩篩劑價格合理化，當歐洲一劑快篩只要0.99歐元，台灣居然要十倍價格，從疫情開始，你們的預算都花在哪裡？

作者為立委、前警大教授

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