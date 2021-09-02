失業救濟申減銳減 美股攀高 22:152021/09/02 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國首領失業救濟人數續跌，顯示就業市場已由疫情衝擊中穩定回復，美股周四盤中受到激勵，道瓊工業指數漲逾百點，標普500及那斯達克指數再創新高。 勞工部周四公佈，最新一周，首度申領失業救濟人數減少1萬4千人，降至34萬人，為疫情以來最低，市場預期為34.5萬人，前一周則為35.3萬人。 另外，美國7月貿易逆差為700.5億美元，預期為逆差710億美元。 《港股》科技股來勁 恆指走高 股匯不同調 新台幣連五升 #美股 #美國 #失業救濟人數 #億美 #一周 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 卡位第四季旺季列車 陸股、美股多頭常勝軍出列 12:502021/09/02 財經 《美股掃瞄》科技股吸金 那斯達克創歷史新高 08:542021/09/02 財經 《韓股》觀望美非農就業 韓股連4漲恐止步 12:012021/09/02 財經 習近平一呼百應 陸至少73家上市企業財報高舉「共同富裕」 21:592021/09/02 兩岸 電子股掌多頭兵符 成交比重逾六成 09:342021/09/02 財經 凱美大馬廠二度停工 本月電阻產出少20％ 18:122021/09/02 財經 那指創高 聯電衝65.5元 再創近21年新高 09:132021/09/02 財經 《基金》美科技成長股有看頭 2檔ETF穩健 13:432021/09/02 財經 港股恒指開盤大漲逾200點 科網股齊漲 10:402021/09/02 財經 Q3作帳行情啟動 股市老手：法人愛買這些類股 17:082021/09/02 財經 新興市場受挫 股債投資價值浮現 17:102021/09/02 財經 財經熱門新聞 4年前舊手機 LINE快不能用了 官方公布大限日 - 財經 威力彩27億爆「包牌之亂」他怒批校正回歸？再揪一件怪事 - 財經 傳2奈米晶圓廠將落腳台中 台積電回應了 - 財經 他買長榮、陽明暴賠138萬卻死也不賣 原因藏對帳單上 網全看呆了 - 財經 大陸再祭鐵腕 鐵礦砂價重挫 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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