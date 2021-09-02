美國首領失業救濟人數續跌，顯示就業市場已由疫情衝擊中穩定回復，美股周四盤中受到激勵，道瓊工業指數漲逾百點，標普500及那斯達克指數再創新高。

勞工部周四公佈，最新一周，首度申領失業救濟人數減少1萬4千人，降至34萬人，為疫情以來最低，市場預期為34.5萬人，前一周則為35.3萬人。

另外，美國7月貿易逆差為700.5億美元，預期為逆差710億美元。