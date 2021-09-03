台船(2208)承造海洋委員會海巡署艦隊分署第7艘100噸級巡防救難艇完成交船，即將加入高雄海巡隊，該艘船在108年11月8日開工，109年8月7日安放龍骨，110年4月15日舉行下水典禮，台船依照合約中完工比例持續認列營收。

台船為海巡署建造15艘100噸級巡防救難艇，前6艘巡防救難艇已分別完工交船，這次交付的是第7艘PP-10075巡防救難艇，另外8艘巡防救難艇預計2023年全部完工交船。

該艇採用歐規德國MTU高速主機，最高航速可達30節，續航力更達1,200浬（約2,160公里），藉由提升主機性能及改良機艙配置，增加船舶總重，有效提高航行穩度與適航性。

台船配合「國艦國造」政策，目前除100噸級系列船外，尚有海巡署委建4000噸級及1000噸級巡防救難艦建造中。未來除各項軍艦及公務船建造，也將積極爭取海巡署各式艦艇全壽期維修長約，提供最大後勤維修能量。

台船定位轉型為國艦國造、離岸風電及商船本業三大事業區塊，近年透過業務轉型、內部改造及完成增資計畫，大幅改善營運體質，今年交出連續7個月獲利的成績，朝達成2021年全年轉虧為盈目標邁進。