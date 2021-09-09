海巡署委託台船建造巡防艦，今天於基隆廠舉辦新造1000噸級巡防艦首艘CG1001下水典禮，由海巡署副署長蔡長孟、台灣國際造船股份有限公司總經理魏正賜共同主持，預計於明年3月底交船。
行政院2017年核定「籌建海巡艦艇發展計畫」，規畫2018年至2027年建造各式艦艇，總計141艘，其中1000噸級巡防艦計畫建造6艘，海巡署艦隊分署參考船廠實績與機關需求，最終委由台船公司建造。
海巡署表示，新造1000噸級巡防艦不僅在設計上進行優化，船型比現有1000噸級巡防艦更長、使用空間更大，耐浪性與續航力更同步提升，另同時配備4支水平射程可達120米的高壓水砲，其中2支水砲兼具消防泡沫滅火功能，可有效提升我國海域執法、救生救難及護漁能量。
海巡署表示，首艘1000噸級巡防艦CG1001預計明年3月底交船，優先配置於中部地區機動海巡隊，強力取締越界作業大陸漁船，嚴防走私偷渡及非洲豬瘟入侵，堅守國境安全的第一道防線。海巡署將逐步厚植海上巡防能量，穩健推動國艦國造政策，務必捍衛我國主權及漁權，確保民眾生命財產安全。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。