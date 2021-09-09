海巡署委託台船建造巡防艦，今天於基隆廠舉辦新造1000噸級巡防艦首艘CG1001下水典禮。（海巡署提供／陳彩玲基隆傳真）

海巡署委託台船建造巡防艦，今天於基隆廠舉辦新造1000噸級巡防艦首艘CG1001下水典禮。（海巡署提供／陳彩玲基隆傳真）

海巡署委託台船建造巡防艦，今天於基隆廠舉辦新造1000噸級巡防艦首艘CG1001下水典禮，由海巡署副署長蔡長孟、台灣國際造船股份有限公司總經理魏正賜共同主持，預計於明年3月底交船。

行政院2017年核定「籌建海巡艦艇發展計畫」，規畫2018年至2027年建造各式艦艇，總計141艘，其中1000噸級巡防艦計畫建造6艘，海巡署艦隊分署參考船廠實績與機關需求，最終委由台船公司建造。

海巡署表示，新造1000噸級巡防艦不僅在設計上進行優化，船型比現有1000噸級巡防艦更長、使用空間更大，耐浪性與續航力更同步提升，另同時配備4支水平射程可達120米的高壓水砲，其中2支水砲兼具消防泡沫滅火功能，可有效提升我國海域執法、救生救難及護漁能量。

海巡署表示，首艘1000噸級巡防艦CG1001預計明年3月底交船，優先配置於中部地區機動海巡隊，強力取締越界作業大陸漁船，嚴防走私偷渡及非洲豬瘟入侵，堅守國境安全的第一道防線。海巡署將逐步厚植海上巡防能量，穩健推動國艦國造政策，務必捍衛我國主權及漁權，確保民眾生命財產安全。