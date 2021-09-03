大甲高中教官魏紹安榮獲傑出貢獻獎「個人獎」，獲參謀總長陳寶餘親自頒獎。（大甲高中提供／陳淑娥台中傳真）

大甲高中教官魏紹安榮獲傑出貢獻獎「個人獎」。（陳淑娥攝）

教官是守護校園安全重要人力資源，讓師生們備感溫馨及安全感。台中市大甲高中教官魏紹安榮獲傑出貢獻獎「個人獎」，日前獲參謀總長陳寶餘親自頒獎，全校師生與有榮焉，是軍人節的最佳禮物。大甲高中校長蕭建華表示，魏紹安到校服務已8年半，在校表現與服務熱誠深受大家肯定，獲此殊榮乃實至名歸。

魏紹安表示，能在此次眾多參賽者中脫穎而出（全國僅13位軍訓教官獲獎），榮獲全民國防教育傑出貢獻獎「個人獎」，是學校的栽培與肯定，未來在全民國防教育工作上之教學理念，仍會持續朝多元方向推展，深化師生與民眾之國防意識，並秉持「教育是國家最基礎戰力」理念，持續推動相關多元宣導活動，提升全民國防教育成效。

魏紹安指出，能在此次眾多參賽者中脫穎而出（全國僅13位軍訓教官獲獎），榮獲全民國防教育傑出貢獻獎「個人獎」，是學校的栽培與肯定，未來在全民國防教育工作上之教學理念，仍會持續朝多元方向推展，深化師生與民眾之國防意識，並秉持「教育是國家最基礎戰力」理念，持續推動相關多元宣導活動，提升全民國防教育成效。

魏紹安表示，他在推動多元教學活動及研習課程過程中，印象最深刻的是曾經有2位坐輪椅身障生，在校外參訪中與其他同學一樣，全程參與軍事體驗及營區參訪活動，以積極學習態度與熱誠支持國防教育，讓他覺得很感動。

魏紹安平時除致力於學生事務工作、輔導學生生活常規、指導學校樂儀隊外，在「全民國防教育」的教育領域也具備高度教學熱枕，教學上依國防現況及新課綱，融入時事及學生需求，推動多元教學活動，諸如「全民國防教育–防衛動員防災演練」、「全民國防運動競賽」、「全民國防營區參訪活動」等，同時利用個人粉絲頁宣傳「全民國防教育」，在教學上的用心及努力深獲肯定。

大甲高中校長蕭建華指出，教官是守護校園安全的重要人力資源，每當學校有危急事件發生時，總是在第一時間主動積極處理，讓師生覺得有安全感。這次獲獎，除讚揚魏教官在全民國防教育工作推展上的表現，發揮標竿典範，也感謝台中市教育局與教育部支持與鼓勵，亦肯定全體教官同仁在推動全民國防教育及協助守護校園安全的辛勞。