中國附醫啟動信義鄉地利門診規劃遠距醫療，透過視訊為原鄉居民進行專科會診。（馮惠宜攝）

名醫隔空看病 中國附醫啟用信義鄉遠距醫療門診

疫情催化遠距醫療發展，健保署更將該項服務擴及到偏鄉醫療，中國醫藥大學附設醫院承接健保署南投縣信義鄉IDS計畫（全民健保山地離島地區醫療給付效益提昇計畫），近日在信義鄉地利門診啟動遠距醫療，提供精準的專科會診服務；一名78歲原民阿伯因免疫疾病全身曬斑，透過兩地會診，給予治療處方，阿伯不用跋山涉水就享有醫學中心醫療服務，也直呼「太方便了！」

健保署宣布2021年為遠距醫療健保給付元年，中國附醫自8月19日獲健保署同意實施「全民健康保險遠距醫療給付計畫」，並於信義鄉地利門診規劃遠距醫療，9月8日更在健保署長李伯璋見證下啟動遠距專科會診，李伯璋也頒發感謝狀肯定中國附醫長期投入偏鄉醫療的貢獻與熱忱，更以科技改善偏鄉醫療資源的不足。

中國附醫地利門診遠距醫療是在傳統視訊基礎上再升級，加入人工智慧AI及虛擬實境VR技術，並新購眼科、耳鼻喉科與心臟科等可攜式檢查設備，由地利門診駐診的醫師，配合中國附醫總院專科醫師進行視訊會訊，具零時差、零距離且更精準的優勢。

一名患有糖尿病、高血壓的高齡阿嬤，當場透過遠距醫療，進行眼底攝影判讀；而78歲原住民阿伯皮膚病變，也獲得皮膚專科醫師給予治療處方，倆人不用舟車勞頓就能獲得妥善治療，也直呼「省時又便利」。

李伯璋表示，健保署推動遠距醫療，透過資訊設備讓市區的專科醫師也能為山地離島偏鄉居民看診，他肯定中國附醫投入人力、設備，更整合AI、VR技術，引領國內發展遠距醫療趨勢。

中國附醫總院長周德陽表示，遠距醫療是偏鄉醫療的重點、也是後疫情時代醫療發展新常態趨勢，南投縣信義鄉地利村只是起點，遠距醫療應用將逐步遍及各偏鄉醫療缺乏等交通不便地區，中國醫藥大學附設醫院身為中部醫學中心責無旁貸。