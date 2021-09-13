澄清醫院胸腔外科醫師杜承哲指出，懂得及早接受低劑量電腦斷層掃描，為自己及早發現肺部問題的民眾越來越多，在就醫時，一定要仔細聽取專科醫師的建議，才能量身訂做真正適合自己的治療方式。（台中澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

住在台北市55歲的葉媽媽，四月間搭高鐵讓座，小舉動卻意外看到報紙上的報導且循線到台中澄清醫院接受檢查，提早發現肺結節已病變，並透過單孔胸腔鏡將所有有侵犯風險的腫瘤都切除。這樣的「緣分」，也讓葉媽媽感到不可思議。

葉媽媽與家人在今年四月搭高鐵出遊的時候，遇到一對夫妻，因為買票沒有買到坐在一起的座位，因葉媽媽恰好坐在那位先生的鄰座也讓座給他們，就在起身要換位子，恰好看到這名先生手上的報紙，那篇報導，正是中港澄清醫院的胸腔外科醫師杜承哲治療多發性肺癌的治療成果。

葉媽媽從兩年前開始，就在健檢中心進行肺部電腦斷層追蹤，一開始就發現好幾顆細小的肺結節，但是隨著時間，有些結節有長大的跡象，而這篇報導開啟她尋求第二意見的動力，葉媽媽也在一個月後，帶著這份剪報，以及之前檢查的電腦斷層光碟，來到澄清醫院胸腔外科醫師杜承哲的門診。

杜承哲詳細檢查過葉媽媽的影像檔案，量身訂製治療方案，透過單孔胸腔鏡將所有有侵犯風險的腫瘤都切除，手術的結果發現較大顆的兩個腫瘤是侵犯性的肺腺癌，有兩個是顯微侵犯型肺癌，最後一個是癌前病變。像這樣能夠完整切除所有有風險的腫瘤，同時又只有很小的手術傷口，讓患者很快能夠恢復健康和平常的活動能力，讓葉媽媽感到很高興也很滿意。

杜承哲解釋，葉媽媽的兩個侵犯性的肺腺癌，腫瘤大小都大於0.8公分，有明顯的惡性變化徵兆，在影像光碟片上就非常明顯，是應該及早接受治療的情形。