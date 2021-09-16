博田醫院肝膽胰外科醫師李金德指出，所幸發現得早，經微創腹腔鏡手術切除，避免惡化成胰臟癌，否則5年存活率不到10％。（柯宗緯攝）

高雄1名妙齡女子腹悶竟是胰臟囊腫，經博田醫院醫院肝膽胰外科醫師李金德以微創腹腔鏡手術切除，避免惡化成胰臟癌。（柯宗緯攝）

高雄1名妙齡女子長期腹悶、脹氣，吃成藥沒效果，偶然求診胰臟專科檢查，竟發現有6.5公分大的胰臟黏液囊腫。博田醫院肝膽胰外科醫師李金德指出，所幸發現得早，經微創腹腔鏡手術切除，避免惡化成胰臟癌，否則5年存活率不到10％。

30多歲黃女今現身說法，她透露，當初只覺得時常胃脹氣，吃成藥就好，後來也沒什麼效果，因緣際會下，在醫院看到有胰臟專科，就立即安排深層檢查，原本怕媽媽擔心，打算手術成功後再告知，後來才知道原來媽媽是李醫師20多年的老病患，母女都遇到良醫，相當有緣。

李金德表示，該案經檢查出有6.5公分大的胰臟黏液囊腫，評估當黏液囊腫大於3公分大小時，就必須積極進行外科手術治療，降低轉變成胰臟癌的風險，萬一轉化為胰臟癌再擴散到淋巴結，5年存活率不到10％，「就算做化療，病情也很難壓下來」。

李金德指出，若是以傳統手術必須在上腹部切一個約30至40公分的大型傷口，且在手術中極易出血，術後恢復也較為緩慢，有相當高的難度，最後透過「微創腹腔鏡胰臟手術」，總耗時僅3.5小時，術後也只有4個小傷口，出血更只有150毫升，大幅降低出血量，傷口又小、恢復快。