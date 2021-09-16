孩子寫作業時，遇到較難的題目，經常需要家長費心指導，不過若是遇到孩子怎樣都學不會的狀況，就會讓爸媽很頭痛。大陸就有一名爸爸指導女兒寫作業時，當場氣到下巴脫臼，痛得立刻趕往醫院治療，回家路上越想越鬱悶的他，還不斷吐槽，畫面曝光網友全笑翻，也引起不少家長共鳴。

綜合陸媒報導，大陸湖南一名爸爸日前在家指導女兒寫作業，沒想到對方還是不開竅，氣得他情緒激動，一不小心就下巴脫臼，讓媽媽也不禁打趣形容「氣掉了下巴」，脫臼的劇痛讓這位爸爸半夜趕緊直奔醫院治療，所幸最後順利將下巴「歸位」，頭上纏繞著一圈顯眼的白色繃帶，但他回家的路上還不停吐槽女兒，並且因為支付了一筆不便宜的醫藥費而感到心疼。

影片曝光後網友全笑翻了，紛紛留言直呼「原來『下巴都氣掉了』，是真實存在的」、「爸爸：此時此刻我深刻體會到老師好不容易」。

不過也有不少家長感同身受，「太能理解了，有時候真的被我兒子氣到牙齒都快咬碎了」、「我輔導女兒做作業，一整個氣到我血壓上升、臉都發麻，我都怕我中風了」、「我朋友的老公在輔導小孩功課是氣到暈倒，後來趕快送到醫院急救」。