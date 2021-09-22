曾靜玟、潘越雲、黃昺翔出席「2021台灣原創流行音樂大獎」。(無限美好文創娛樂提供)

黃昺翔、許富凱、羅文裕、曾靜玟出席「2021台灣原創流行音樂大獎」。(無限美好文創娛樂提供)

創作歌手黃昺翔（阿翔）日前以上屆冠軍身分，出席「2021台灣原創流行音樂大獎」演出，師妹曾靜玟也加入，獲評審團總召潘越雲欣賞給予兩位後輩勉勵，讓晚輩們如沐春風，感動不已。而甫出爐的「金曲32」歌王許富凱和羅文裕也與他們相見歡，在演出後在後台開起「音樂營」，聊起音樂就話匣子停不下來。

潘越雲稱讚曾靜玟一身大紅勁裝表演舞蹈，令人耳目一新，潘越雲傳授：「每次演出前要告訴自己，我只有一次的機會，盡量不要出差錯，就都有進步的空間。」讓曾靜玟聽了好感動。

潘越雲也對黃昺翔印象深刻，得知他是雙料冠軍，也不吝惜讚許後輩：「我覺得很棒啊，現在就是全創作藝人的時代，會寫詞又能寫曲、可以表演，又會製作，路可以走很長！」潘越雲認為年輕時寫的東西、和40歲時寫的又會不一樣，「而且，我不認為這條路孤獨，創作能讓你接觸很多不一樣的層面，只要觀想，生活中週遭的故事都會是靈感來源，一點都不孤獨的。」

潘越雲之前曾推辭過金曲獎評審，她坦言，當時因為心想有4、500張專輯要聽，擔心時間不夠而放棄，但這次應邀擔任《原創》評委，卻意外被推舉為總召，真是意料之外。日前三級警戒她跟女兒都待在家中，得空將家裡收拾得非常整齊乾淨，也搜到很多當年的唱片合約、意向書等，邊收拾邊跟過去打招呼，重新整理後心情也特別好，充滿能量迎向未來，並計畫明年推出全新專輯。

適逢中秋佳節，黃昺翔今年和爸媽各自從南北齊聚妹妹家團聚過節，曾靜玟則在大溪幫媽媽賣菜，非常孝順，她笑說：「通常是清晨五點出門賣菜，傍晚五點回到家弄音樂，今年斜槓兩工作好累！」曾靜玟即將於10／9（六）晚上8點在西門大河岸舉辦 Ost泰雅的後代《誰說我唱歌不好聽》音樂會。