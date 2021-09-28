因應藝文場館的防疫規範再鬆綁，屏東演藝廳及屏東藝術館即日起各項演出全席開放，10月3日於屏東演藝廳的《細雨灑落群山-查馬克‧法拉屋樂 追思音樂會》與10月17日的《黑膠時代曲系列03─留聲潘越雲》，將再釋出入場席次。

屏縣府指出，配合中央流行疫情指揮中心與文化部宣布調整防疫管理措施，屏東演藝廳、屏東藝術館即日取消梅花座、間隔座限制，開放全席位演出。而由文化部指導，屏東縣政府與風潮音樂、泰武古謠傳唱合作， 於10月3日下午2點半在屏東演藝廳登場的《細雨灑落群山-查馬克‧法拉屋樂 追思音樂會》，將再開放350席，包括200個線上預約及150名現場索票。

文化處表示，這場追思音樂會將由查馬克一手培育的「泰武古謠傳唱」擔任主唱，與部落耆老、泰武國小古謠隊，以及多位原住民歌手與音樂家，共同以音樂表達對查馬克的追思與愛，起初因觀眾席次限制，一開放索票旋即索取一空，而今在全席開放後，將讓更多喜愛查馬克及古謠的觀眾入場欣賞。

另由屏縣府所主辦的售票節目黑膠音樂會，也將於10月17日下午4點半邀請金嗓歌姬潘越雲在屏東演藝廳演出，該場再釋出450席座位，於10月1日上午10點起於OPENTIX兩廳院文化生活售票網開放購票，縣府說，屏東藝遊卡會員享票價75折，屏東縣民、65歲以上年長者及學生另享有購票優惠。

文化處強調，隨著各場次節目開放全席次演出，劇場仍會以最嚴謹的防疫措施，落實場館消毒、實聯制、量體溫、全程需戴口罩等，以安心、安全的環境，歡迎大家重回劇場欣賞演出。