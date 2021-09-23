「本土劇男神」黃少祺，帥氣外型加上精湛演技，累積一票婆婆媽媽的死忠粉絲，時常在社群分享日常的他，昨（22日）在臉書曬岀睽違4個多月後，再次上社區健身房運動的照片，只見他直接裸露上半身，秀岀結實的完美身材，讓粉絲看了全暴動了。

新冠肺炎疫情爆發後，全台升至三級警戒，健身房也全部禁止營業，直到近來才逐漸開放，黃少祺事隔多時後再次重返健身房，只見他興奮寫下：「睽違4個多月，社區一樓健身房終於開放使用了」，礙於防疫規則限定一次一人或一家使用，但他表示至少能開始好好健身，把這幾個月失落的找回來，更強調即將「嚴格執行增肌減脂」。

黃少祺更曬岀裸露上半身的自拍照，只見傲人的胸肌，以及八塊腹肌通通岀來見客，雖然即將邁入50歲，但卻能有如此精實的身材，讓網友都驚呼不已，紛紛留言：「這樣的肌肉太犯規啦」、「你夠猛了猛，再下去是要人噴鼻血」、「好久沒看到健身照了，線條分明，永遠不變的帥氣依舊」、「怎麼那麼厲害啊，練得這麼樣的好」。

模特兒出身的黃少祺，日前曬出12年前舊照，相較下顏值和身材依舊結實，幾乎沒有任何差異，他除了期待表示：「下個12年會變成什麼樣子？」也透露自己是「#努力堅持永不懈怠 #把努力當成習慣就成自律了」。

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