圖二：盧以恩以Chloé紅色條紋喀什米爾針織洋裝，價格店洽、Chloé Jorge紅色條紋喀什米爾針織肩背包，5萬7300元，展現玲瓏曲線。（攝影／石智中、妝髮／高媛媛）

圖三：Tory Burch 榛果棕 T Monogram 翻蓋肩背包，2萬3900元。（Tory Burch提供）

圖四：Tory Burch 繽紛撞色直縫線Kira系列手提肩揹包 (小) ， 2萬7900元。（Tory Burch提供）

圖五：Chloe Edith灰粉色迷你肩背提包，5萬3100元。（Chloe提供）

圖六：Chloe Edith咖啡色中型肩背提包，7萬100元。（Chloe提供）

年僅19歲，盧以恩就入圍過3項金鐘獎，今年是以《天橋上的魔術師》入圍金鐘第56屆戲劇節目女配角獎，該項目還被大家譽為「死亡之組」，她接受本報邀請搶穿Tory Burch、Chloe秋冬新裝與配件，展現清新浪漫風采時，開心的說：「能跟這麼多好演員同時入圍，覺得好幸福！」

盧以恩自8歲起便演出舞台劇，由舞台劇開始自己的演藝之路，自小發覺對表演的憧憬後，便一步一步地朝演員之路前進，雖收穫許多成就感，但也錯過許多青春校園生活，「很常會錯過與同學一起創造回憶的機會，很多活動其實我也不敢報名」。準備升大二時，她其實也希望成為帶領新生的隊輔角色，增加與同學、學弟妹交流互動的機會，但由於工作時程的不確定感，讓她不敢輕易報名，雖說可惜但她表示不到遺憾的程度，「因為太習慣了所以覺得可惜，（但）那些事情我也沒經歷到，不知道值不值得我遺憾。」

雖錯過這個年紀可以體驗的事情，但她從不後悔「演戲是一件很有趣的事情啊！」說到表演她的眼神都亮了起來，「但我覺得我會這麼喜歡，是因為可以遇到很多不一樣的人、交到很多朋友」。她以《青苔》雙入圍第53屆金鐘獎，入圍迷你劇集／電視電影女配角並獲得新進演員獎後，今年則入圍戲劇節目女配角，她不諱言希望有機會得獎、得到更多關注，讓自己有機會接到更好的劇本，至於對此會不會緊張，她表示「緊張沒有用吧？現在只能不停禱告，希望評審會被我的表演感動。」

此次拍攝，她先以上Tory Burch燕麥米印花洋裝，搭配小巧的蜂蠟黃線Kira系列手提肩揹包展現鄰家女孩般清新氣質，再以Chloe紅色條紋喀什米爾針織洋裝凸顯穠纖合度的身體線條，鮮少穿著貼身服裝的她直呼這是個挑戰，此次一連體驗兩精品品牌包款、服飾的她，她說：「我自己很喜歡小包，但女生東西真的太多，很常最後就背大包。」但自己其實收藏許多小包的她，也開始參考韓國部落客的搭配方法，讓她收藏以久的小包們有幾回重出江湖。