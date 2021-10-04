莫文蔚上月底推出廣東專輯《The Voyage》。（莫家寶貝工作室提供）

莫文蔚（Karen）日前在社群分享和老公多張合照，慶祝結婚10週年，回想夫妻倆一路走來宛如拍電影般的「初戀最美」情節上演，莫文蔚感動表示：「不管何時何地，寶貝，我愛著你。」並放閃附註「戀一世的愛」，足見夫妻恩愛之深。而她上月底推出的廣東專輯《The Voyage》近日也傳來好消息、榮登本週香港唱片商會No.1寶座，Karen得知後笑言是最好的結婚週年禮物。

《The Voyage》盛載Karen在音樂與電影的輝煌成就，同時亦唱出Karen尋找人生真諦的信念，〈The Way You Make Me Feel〉、〈初戀〉及〈戀一世的愛〉三首作品，更是Karen在愛情路上的心情寫照，憑直覺去愛、從一而終，而幸運地找到至愛，而且更是她的初戀，這份幸福將直到永遠，Karen用8首歌記錄了8個人生追尋的主題，成為香港唱商會每週十張好碟的No.1專輯。

日前是Karen與老公Johannes的結婚10周年紀念，他們往常都會一同到世界各地旅行慶祝，今年因爲疫情二人分隔異地，不過Karen覺得《The Voyage》得到佳績，已是最好的結婚周年禮物，她也第一時間向老公報喜訊，Karen開心表示：「很感激樂迷這麼捧場，我已經20年沒有推出廣東專輯，要讓大家等了這麼久，但大家仍然不離不棄，感恩大家一直愛我。」