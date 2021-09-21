涉嫌在台犯下女友命案的港人陳同佳前年10月因洗黑錢案出獄，至今已經23個月，一直未來台灣自首。受害者潘曉穎的母親於今（21）日中秋節，透過網媒發放錄音，希望香港政府能夠在任期內解決案件，又要求聖公會教省秘書長管浩鳴幫忙解開「死結」。

潘曉穎的母親在錄音中表示，今日已經是第4個沒有女兒陪伴的中秋節，相反陳同佳仍可與父母共享天倫之樂。案件發生後，他們不斷去信政府，要求特事特辦，但陳同佳一直未能為事件負上刑責。去年12月她送贈一個行李箱予陳同佳，未知他是否收到，希望陳親自回應。

潘曉穎的母親希望管浩鳴能夠盡快解開死結，「管牧師，如果你真係有心幫阿女（潘曉穎）的話，我希望你盡快解開這個死結」。她又建議既然港台雙方各持己見，可重新考慮讓案件在香港審理，以「域外法權」方式處理事件，希望政府能在本屆任期之內，解決女兒的案件。

管浩鳴回應，十分明白潘媽媽的感受，相信任何關連於這件事的人都不會有好的心情，潘媽媽托他交予陳同佳的東西，已按陳同佳的意願處理。至於陳同佳何時去台灣自首，要視有關手續批准的時間。

管浩鳴日前現身選委會選舉投票站，被問到陳同佳近況，他強調對方必定會回到台灣自首；至於何時起行，管稱：「不如你問台灣政府好過」。