鄉公所主秘鄭立渝這幾天帶工作人員冒險進入火燒山災害路段，發現古道上四處都有落石，就連天空步道的強化玻璃上都有大小的石塊。（王志偉翻攝）

花蓮縣豐濱鄉知名景點「親不知子海上古道」，24日因火燒山暫時封閉，經鄉公所勘查，發現受損邊坡不穩定，且大小落石持續掉落古道周邊，鄉公所強調，落石減少後，預計下周才會讓工作人員進入清理，屆時才能知道實際受損情況，但防護網工程的經費和技術非公所能應付，希望有相關技術的中央工程單位協助幫忙。

親不知道海上古道沿著台11線新磯隧道南端峭壁闢建，全長150公尺，分為原有古道及20公尺天空步道，20公尺長的天空步道，每年吸引數十萬人前往沿古道欣賞無敵海景。

本月24日因消防人員火攻蜂窩，導致現場海風引發上方山坡雜草枯樹起火，鄉公所緊急疏散20多名遊客，空勤直升機、消防人員及花蓮林管處森林救火隊出動救火，花了7個多小時，火勢才在當天下午4時30分撲滅，初估燃燒面積約3公頃，已封閉古道。

原本預定封園3天到27日，以全面檢視安全，但鄉公所主秘鄭立渝這幾天帶工作人員冒險進入火燒山災害路段，只見古道上四處都有落石，就連天空步道的強化玻璃上都有20公分大小的石塊，所幸約3寸厚度的強化玻璃堅固未破損。

「親不知子海上古道」24日火燒山後封閉，但受損邊坡不穩定且落石持續掉落古道周邊。（王志偉翻攝）

鄭立渝表示，山區都屬於風化石的部分，過去都會出現零星落石，但是因為火災的關係，讓山壁更脆化了，所以鄉公所預定今年提報計畫，明年度會爭取一些防護落網的設施，但防護網工程的經費和技術非公所能應付，希望有相關技術的中央工程單位協助幫忙。這段期間仍請遊客不要靠近，以策安全。