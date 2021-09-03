中芯3日公布，於2日和上海自由貿易試驗區臨港新片區管理委員會簽署合作框架協議。根據協議，中芯和上海自貿試驗區臨港新片區管委會有意在上海臨港自由貿易試驗區共同成立合資公司，規劃建設產能為每10萬片的12英吋晶圓代工生產線項目，聚焦於提供28奈米及以上技術節點的集成電路晶圓代工與技術服務。

香港經濟通報導，該項目計劃投資約88.7億美元，合資公司註冊資本金擬為55億美元，其中中芯擬出資佔比不低於51％，上海市人民政府指定的投資主體擬出資佔比不超過25％。

中芯與上海自貿試驗區臨港新片區管委會將共同推動第三方投資者完成剩餘出資，後續根據第三方投資者出資情況對各自出資額度及股權比例進行調整。中芯國際將負責營運及管理。

中芯和上海自貿試驗區臨港新片區管委員會已同意進行真誠磋商，以就成立該合資公司簽訂最終協議。該合作框架協議自簽字蓋章之日起成立，在約定條件滿足後生效。

中芯認為該項目有利於促進公司擴展生產規模和提升奈米技術服務，從而獲得更高回報。

上海自貿試驗區臨港新片區管委會負責落實上海自貿試驗區臨港新片區的各項改革試點任務，以及區內投資、貿易、金融服務及資源規劃的管理工作。