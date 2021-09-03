網路社團「爆料公社」有民眾踢爆，高雄市鼓山區文忠路一帶有人蓄意從高樓丟石頭，砸傷一名住戶還毀壞汽車及住家玻璃，警方獲報、查獲家住12樓、60歲邱姓女子所為，邱女姐姐也急忙解釋妹妹有思覺失調症，會協助與被害人和解。
2日傍晚5點多，家住文忠路一帶的民眾發現，有人蓄意從高樓丟下拳頭大的石頭，鄰近住宅的遮雨棚還有樓下停在路邊的汽車後擋風玻璃都被砸破。民眾抬頭找尋兇手，發現鄰棟12樓有名女子疑似就是丟石凶手，立刻報警逮人。
警方趕抵現場，經大樓管理員協助，上樓逮獲丟擲石塊的邱女。警方初步調查，一樓車主及屋主等2人車輛及住家遭受財損，2人均已提告，警方依規定受理，詢後將依公共危險及毀損罪嫌函送。
邱女姊姊在警局連忙解釋，妹妹患有思覺失調症，精神狀態不佳，但有按時服藥，對於妹妹的破壞行為，她會盡力協助賠償，也會跟其他親友商討是否強制送醫治療。
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