高雄市鼓山區文忠路高處突然砸落石頭，嚇壞當地住戶。（取自臉書爆料公社二社／袁庭堯高雄傳真）

網路社團「爆料公社」有民眾踢爆，高雄市鼓山區文忠路一帶有人蓄意從高樓丟石頭，砸傷一名住戶還毀壞汽車及住家玻璃，警方獲報、查獲家住12樓、60歲邱姓女子所為，邱女姐姐也急忙解釋妹妹有思覺失調症，會協助與被害人和解。

2日傍晚5點多，家住文忠路一帶的民眾發現，有人蓄意從高樓丟下拳頭大的石頭，鄰近住宅的遮雨棚還有樓下停在路邊的汽車後擋風玻璃都被砸破。民眾抬頭找尋兇手，發現鄰棟12樓有名女子疑似就是丟石凶手，立刻報警逮人。

警方趕抵現場，經大樓管理員協助，上樓逮獲丟擲石塊的邱女。警方初步調查，一樓車主及屋主等2人車輛及住家遭受財損，2人均已提告，警方依規定受理，詢後將依公共危險及毀損罪嫌函送。

邱女姊姊在警局連忙解釋，妹妹患有思覺失調症，精神狀態不佳，但有按時服藥，對於妹妹的破壞行為，她會盡力協助賠償，也會跟其他親友商討是否強制送醫治療。