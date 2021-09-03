艾達颶風重創美國產油重鎮路易斯安那州，造成當地汽油短缺，美國政府同意出借150萬桶戰略儲油予石油巨擘艾克森美孚（Exxon Mobil），緩解當地供油中斷危機。艾達颶風侵襲墨西哥灣區，導致路易斯安那州首府巴頓魯治（Baton Rouge）與紐奧良三分之二的加油站汽油短缺。美國總統拜登2日便暗示將釋出戰略儲油，透露已經指示能源部研議利用戰略儲油來維持加油站供應無虞。

美國能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）透過聲明稿表示，出借戰略儲油予艾克森美孚的巴頓魯治煉油廠，目的在「緩解艾達颶風災區的汽油供應問題，確保該地區能夠盡快取得汽油。」

美國政府向民間企業釋出戰略儲油類似借貸，債務人必須清償與負擔利息。能源部發言人表示，艾克森美孚得在2至3個月內還油，並支付利息。

路易斯安那州9座煉油廠現階段不是部分關閉，就是全部暫停運作。主管機關表示，截至2日，墨西哥灣逾93％的石油生產依然停擺，高於前一日的八成左右。

根據美國汽車協會（AAA）數據，過去一周以來，美國汽油價格每加侖攀升將近4美分，升至3.18美元，距離8月創下的7年新高水準僅有咫尺之遙。

美國戰略儲油擁有超過600萬桶原油，釋出部分原油能緩解燃眉之急。

油價資訊服務公司（OPIS）能源分析全球主管克洛薩（Tom Kloza）表示，煉油廠現階段迫切需要石油，美國政府即刻釋出原油合情合理，政府能在危機緩和後取回石油。

美國政府過去不乏利用戰略儲油應急的例子，2005年8月布希內閣在卡崔娜颶風重創能源產業後，動用戰略儲油。川普內閣亦在2017年8月哈維颶風襲擊德州後，採取相似策略。