美中對抗的全球新格局隱然成形，美國總統拜登積極拉攏盟友組抗中聯盟。不過，美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）會長、美國前國防部副部長何慕理（John Hamre）今天表示，沒有任何人會想要被迫對抗中國；美中之間的對抗雖不至於發展成暴力衝突，但恐怕會發展成分叉兩條不同道路的國際政治經濟體系。

台北論壇今晚舉辦的「台北茶館」視訊活動，邀請到何慕理以「當前美國內政」為題發表演說，並接受與會者現場提問。台北論壇董事長蘇起表示，兩岸關係取決於中國大陸與美中關係，美中關係又取決於美國內政，因此美國內政會深深影響到台灣前途。

針對美國拉攏盟友圍堵中國的做法，何慕理表示，沒有任何人會想要對抗美國，但也沒有任何人會想要被迫對抗中國，在這樣的情況下，日本其實做得很好，尤其是2019年的大阪G20峰會，可以說是時任日本首相安倍晉三傑出的一手。

回顧大阪G20峰會背景，美中貿易戰打得火熱，新疆、香港的人權議題在海外延燒，不過習近平最終還是出席了G20峰會並與安倍舉行會談。何慕理認為，在G20的絕妙構想下，日本最終還是和中國打交道，而這也示範了一條指引的道路。

被問到美中對抗格局往後的發展？何慕理說，美中都會盡量控制不讓「意外」發生，因此這樣的對抗不至於發展成暴力衝突，但是長久下來恐怕會發展成分叉兩條不同道路的國際政治經濟體系。

何慕理指出，雖然美元是當今最強勢的儲備貨幣，但是隨著時間過去，中國也會嘗試讓人民幣逐步成為儲備貨幣。

他說，美國的財政赤字如此龐大，美元的優勢不知道還能維持多久？全世界也不會願意持續為美國買單。儘管當下沒有其他貨幣可以跟美元競爭，但是看看中國過去10年在金融科技發展上的躍進，未來經濟秩序的分岔是合乎邏輯的結果。