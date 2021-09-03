在奧運才結束不到1個月、帕奧都還沒閉幕之下，日本首相菅義偉3日宣布不會參加9月底的自民黨總裁選舉，無法打破「奧運魔咒」。《每日新聞》指出，日本至今曾舉辦過2次夏季奧運和2次冬季奧運，結果所有當時在任的首相都於同年辭職。

1964年10月的夏季奧運於東京舉行，時任首相池田勇人9月被診斷出罹患喉癌，雖然10月10日仍抱病出席開幕儀式，同月24日的閉幕儀式卻無法參加，並在25日宣布辭職。最後於1965年8月13日病逝，享年65歲。

1972年2月的冬季奧運於北海道札幌舉行，時任首相佐藤榮作已執政超過7年，1971年還和美國簽署在1972年5月將沖繩行政權歸還給日本的《沖繩返還協定》，且美方會向沖繩支付400萬美元的「土地恢復原狀費用」；但1972年3月卻爆出美國與日本簽有密約，相關資金其實是由日本政府承擔的「沖繩密約事件」（又稱西山事件、外務省機密洩漏事件）。最後佐藤榮作於同年7月率領內閣總辭，結束7年8個月的執政。

1998年2月的冬季奧運於長野舉行，時任首相橋本龍太郎由於自民黨在同年7月的參議院選舉中慘敗，原預定獲得70席，最後卻僅取得44席，因此在7月底率領內閣辭職負責。

而今年夏季奧運再度回到東京，2020年9月才接任首相的菅義偉，由於無法控制新冠肺炎（COVID-19）疫情、民眾對經濟支援政策不滿、無視民意繼續推動奧運舉行等原因，支持率在1年內從超過60%跌到約30%，最後於3日宣布不會參加9月底的自民黨總裁選舉。