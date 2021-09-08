台南市長黃偉哲（左三）聽六甲外環道工程施作簡報。（劉秀芬攝）

「六甲西側外環南段道路工程」總長2.48公里。目前已進行第2期施工。（劉秀芬攝）

為提升溪北地區聯外交通網，台南市政府積極爭取開闢「六甲西側外環南段道路工程」，總長2.48公里，總經費約6.36億元，分3期開發，目前已進行第2期施工，台南市長黃偉哲8日前往視察工程，希望明年上半年就能夠順利完工。

黃偉哲表示，六甲外環道大概再不到1年就可以完工，對照西港的外環道的開發建設，已將近十幾年沒有辦法完工，顯見任何工程的事先調查作業很重要，能夠先避開一些古蹟或遺址，能讓工程順利進行，希望曾文區或北門區的一些外環工程都能有效率地完成。

黃偉哲強調，下一個關注的焦點就是上下班通勤的交通流量非常大的南科，包括善化區、安定區相關的一些外環工程；另外六甲及麻豆相關的交通建設也是重點，像麻豆工業區二期已經快要完工，因應就業人口的需要，都需要未雨綢繆預作準備。

台南市工務局表示，「六甲西側外環南段道路工程」第1期北起中華路與和平街路口往南延伸，長度750公尺，去年4月已完工。第2期工程起點銜接1期工程終點處，往東銜接市道165線，道路長度約1.1公里，預計明年3月底完工。

至於第3期工程，西起銜接2期路段往東南方向至165線及市道171線，道路長度約690公尺，預定於2023年2月底完工，工務局表示，完工後可減少六甲市區內交通壅塞情況，完善六甲及官田地區整體路網，往返國道3號烏山頭交流道更為便捷，促進地方經濟及觀光產業發展。