因應中秋節將至，家樂福舉辦「邦交國嘉年華」，首波主「中秋節友邦食材生鮮箱」限定組合，結合瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭等4國友邦，囊括龍蝦、白蝦及牛肉等特色產品，以多入箱組或單入零售兩種形式，即日起在家樂福線上購物及全台67家實體量販賣場開賣。

家樂福線上購物「尼加拉瓜龍蝦身」1盒約2至3尾，原價1499元、特價1399元；「宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉白蝦，每盒約40至60尾不等，原價530元、特價462元。（家樂福提供）

為推廣邦交國文化、美食、觀光及產品，擴大整體活動效益，外交部委託外貿協會舉辦「邦交國嘉年華」，並首次以線上結合實體推廣方式舉行，活動主網站將於9月23日公開，規劃5大主題區塊：「主舞台區」、「數位體驗區」、「美食市集」、「文化體驗區」及「友邦留台學生與企業合作服務區」；其中，「美食市集」主題策畫更邀集北北桃多達30家知名餐廳共襄盛舉，結合友邦食材客製料理限定推出，消費者可於活動期間前去品嘗。

這次在家樂福除推出肉品、海鮮外，烤肉party不可或缺的醬料，同步推薦產地來自貝里斯、史瓦帝尼兩個邦交國獨有辣椒醬等品項。