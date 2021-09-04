人民銀行副行長陳雨露在2021中國國際金融年度論壇指出，大陸應加快補齊金融科技監管短板，將所有金融機構、金融業務和金融產品納入審慎監管框架，並提高金融監管的專業性和有效性，堅決守住不發生系統性風險的防火牆。

陳雨露表示，人行將繼續完善貨幣政策調控與宏觀審慎政策框架，構建系統性金融風險監測、評估和預警體系，優化外匯市場宏觀審慎加微觀監管兩位一體的框架。

此外，應加快補齊金融科技監管的短板，將所有金融機構、金融業務和金融產品納入審慎監管框架。提高金融監管的專業性和有效性，建好各類的防火牆，堅決守住不發生系統性風險的底線。

陳雨露說，北京集中大陸國家金融政策部門和管理部門，吸引銀行、證券、保險業金融機構及各類金融基礎設施機構，共計800多家，其中，外資金融機構和分支機構逾200家，金融業在北京的GDP中佔比接近20％。

北京在落實開放政策、吸引外資金融機構、推動國際金融交流與合作、維護金融市場穩定等方面走在大陸第一線。人行將一如既往支持北京發展金融產業，支持外資金融機構在當地拓展，支持加強大陸金融管理中心的建設。