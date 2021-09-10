歐股周四從盤中的低點彈升，跌幅收窄，收盤幾乎持平。如同市場普遍預期般，歐洲央行(ECB)表示，將在未來一個季度微幅縮減緊急債券的購買；顯見ECB對歐洲經濟復甦的信心。

周四泛歐Stoxx 600指數收跌0.30點或0.06%，為467.57點。由於對ECB更強硬策略的擔憂，歐股在過去兩天已經下跌1.5%。

歐元區對經濟敏感的銀行股上漲0.2%，房地產股上漲1.0%。

ECB在採取象徵性措施去放緩緊急援助的同時，對於其下一個政策舉動並沒有給出提示訊號，包括如何取消1.85兆歐元的傳染病緊急購買計畫(PEPP)，該計畫也一直讓政府和企業的借貸成本保持在低水準。

Robobank分析師們在聲明中表示，ECB周四的會議證實了Robobank先前的預期，即PEPP即將在三月之後結束。話雖如此，但ECB為12月的會議保留了所有的選項；ECB避開使用「縮減購債」(tapering)這個詞，以及不指出PEPP(未來的)轉折點，這些訊息突顯了ECB想要保持彈性的希望。

分析師認為，ECB將在12月前提出重大政策轉變計畫，並在2022年3月前逐步退出PEPP。

英國富時100指數(FTSE 100)領跌，跌幅為1.0%。

易捷航空暴跌10.2%，為Stoxx 600指數中表現最差的公司。該英國公司拒絕了威茲航空(Wizz Air)的收購邀約，決定自己從股東籌資17億美元，選擇自行獨自地對抗疫情。

IAG集團跌1.1%，威茲航空跌1.2%，拖累了歐股的旅遊休閒股表現。

隨著中國監管單位對遊戲類股票的新的審查壓力，對騰訊持有大量股票的Prosus下跌5.2%。

歐洲的遊戲類股票，包括法國的育碧(Ubisoft)、瑞典的Embracer和芬蘭的Rovio皆下跌在1.6%和3.2%之間。