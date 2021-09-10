谷歌可能面臨歐盟反壟斷單位的調查，據新聞機構MLex周四的報導，歐盟調查的內容可能包括谷歌是否迫使製造商在安卓裝置上安裝谷歌助理(Google Assistant)作為預載的語音助理。

歐盟新的調查案，可能會讓谷歌賠上全球營業額10%的罰款。

MLex表示，歐盟反壟斷機構已經要求裝置製造商提供可能的證據，證明谷歌強迫他們預載谷歌助理。

谷歌表示，安卓提供的選擇比其他任何行動平台更多。製造商可以選擇在他們裝置上安裝哪些語音助理，用戶也可以選擇使用和安裝語音助理。

歐盟執委會拒絕提供評論。

歐洲目前最流行的語音助理為亞馬遜、蘋果的Siri和谷歌助理。

律師Andrea Pomana指出，語音助理可能是美國科技巨擘和反壟斷單位之間下一個戰場，並不令人感到意外。

MLex表示，執委會還想知道，谷歌是否利用新裝置的認證流程，用其他的手段或谷歌Play Store重要性，來確保其語音助理的獨家性。監管單位還在檢查，用戶是否能同時使用至少兩種的語音助理。