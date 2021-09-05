基隆知名景點「和平島公園」有海邊礁石形成的天然泳池，吸引不少泳客前往，不過因應疫情，泳池旁設置的淋浴間日前張貼最新防疫措施，就有網友發現公告上寫著「淋浴間降載50%，採梅花洗梅花吹」，笑說「感覺好像特種行業技能」，其他人也留言說「花式玩法嗎」、「所以梅花是誰，感覺很紅要預約嗎」，笑翻眾人。

1名網友在臉書「路上觀察學院」發文表示，他日前在基隆知名景點「和平島公園」發現淋浴間的公告上寫著「淋浴間降載50%，採梅花洗、梅花吹，進出務必配戴口罩」，讓他看了一頭霧水，笑說「感覺好像特種行業技能，太可愛了自行發揮」。

和平島公園泳池旁設置的淋浴間日前張貼最新防疫措施，就有網友發現公告上寫著「淋浴間降載50%，採梅花洗梅花吹」，笑說「感覺好像特種行業技能」。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友則留言笑說，「梅花洗+梅花剪+梅花吹=梅花三弄」、「這是泰國洗的花式嗎」、「感覺就是甚麼做黑的技能」、「所以梅花是誰，感覺很紅是不是要先預約」、「梅花吹聽起來很舒服」、「老司機」、「梅花吹不管怎麼樣都要給過」、「新玩法」、「（梅花）洗+吹多少」、「花式玩法嗎」。

目前國內室內外運動場館及游泳池的淋浴設施經體育署研擬最新開放方案，淋浴設施開放採單一出入口、淋浴間間隔交替使用、人員保持1.5公尺社交安全距離，淋浴後應立即戴口罩，且密閉不通風的空間，如蒸氣室、烤箱等，仍維持不得開放；而讓原PO疑惑的「梅花洗梅花吹」僅是提醒民眾應保持社交安全距離。