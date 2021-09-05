1名男山友4日和4名友人前往屏風山，沒想到登頂前不慎摔落約3米深的邊坡，手臂變形骨折，所幸意識清楚，生命跡象穩定。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

1名男山友4日和4名友人前往屏風山，沒想到登頂前不慎摔落約3米深的邊坡，手臂變形骨折，所幸意識清楚，生命跡象穩定，經救難隊員護送抵達登山口後，由救護人員送醫救治。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

一行5人組成的登山隊，4日攀登「中橫四辣」之首的屏風山，由於沿途陡峭，山域路段難度高，其中1人，登頂前不慎摔落約3米深的邊坡，手臂變形骨折，所幸意識清楚，生命跡象穩定，經救難人員協助包紮後，當天傍晚護送他於往登山口，並轉由救護人員送醫治療。

位在太魯閣國家公園內的屏風山，海拔約3250公尺，名列台灣百岳「九嶂」之一，與畢祿山、白姑大山、羊頭山入有「中橫四辣」之稱。由於屏風山是深V地形，沿途陡峭，短距離高度落差高達1300公尺，山友也將它的辣度排在4座之首，且該山域路段難度高，意外層出不窮，過去短短半年間就發生3起死亡意外事故。

花蓮縣消防局4日上午9時許，接獲民眾報案，指稱一行由5名登山客組成的登山隊伍，前往花蓮攀登中橫屏風山，其中一名男登山客，登頂前不慎摔落約3公尺深的邊坡，造成手臂變形骨折，協請救援。

消防局第一大隊新秀分隊同步太管處巡山員及合歡小隊於登山口集結入山救援，當日下午1時許，接觸到患者，評估傷勢發現左手臂已變形腫脹，所幸意識清楚且生命徵象穩定，趕緊協助包紮、固定，護送患者於下午4時許步出登山口後，送往醫院救治。

救難人員表示，屏風山有新、舊路線，2路叉路口位在松針營地內，舊路線山難頻繁，崩壁、斷崖等破碎地形愈來愈危險，因此山友多走新路線較多，不過也不少人習慣「新路上、舊路下」，他推測，此次發生意外的山友，應是由屏風山三角點要走舊路線回營地，不過尚未到達合歡金礦營地前，疑不慎失足，滑落邊坡進而摔傷。

花蓮縣消防局局長林文瑞呼籲，民眾登山活動前，務必考量自身體力，即便安排單攻行程，也應充分準備可供緊急過夜的設備，如求生毯、可緊急生火的器材、雨衣、禦寒外套、行動糧、頭燈、求生哨，同時準備具GPS定位功能通訊設備，結伴同行勿落單及獨攀，做好充足萬全準備再進行登山，才能保障登山安全。