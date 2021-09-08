花蓮縣衛生局7日晚間接獲新北巿通報，有關板橋某幼兒園群聚案，其中個案16158（麻醉師），曾於9月3日至5日期間到過花蓮旅遊，足跡分別有東大門夜市、兆豐農場、星巴克洄瀾門市店等逾20個點，縣環保局已經展開清潔消毒，並請商家加強內部清消工作，也呼籲同時段有足跡重疊的民眾，於9月19日前進行自我健康監測，如有疑慮可至醫療院所預約抗原快篩或自行使用居家快篩試劑。

針對幼兒園確診相關個案，案號16158為台大麻醉護理師，於8月26日出現咳嗽、流鼻水等症狀，9月7日PCR採檢陽性(CT值38.5)判定為確診個案，該案已完成二劑莫德納疫苗接種。因足跡來到花蓮旅遊，花蓮縣衛生局緊急進行疫調，並公佈最新停留足跡。

幼兒園群聚案，其中社區接觸者為案16158(麻醉人員)，3日至5日曾經到過花蓮，衛生局公布足跡。（花蓮縣衛生局提供／王志偉花蓮傳真）

衛生局表示，國內疫情仍未平歇，北部傳出家庭及校園群聚事件，但多起確診者皆來過花蓮遊玩，縣政府再次呼籲景點商家及民眾，為降低可能感染風險，請務必落實防疫措施及自我健康監測，以維護自已、親友及周遭人士的健康。另外若有上呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等相關症狀，應配戴醫用口罩儘速就醫，不得搭乘大眾運輸工具。

幼兒園群聚案，其中社區接觸者為案16158(麻醉人員)，3日至5日曾經到過花蓮，衛生局公布足跡。（花蓮縣衛生局提供／王志偉花蓮傳真）

因中秋佳節將近，大量返鄉的鄉親及觀光客湧入花蓮遊玩，為保障健康安全，家戶烤肉活動須，仍以家戶進行，並宣布即日起至中秋連假(9月21日)停辦社團及社區中秋活動（烤肉、集會等）、戶外公共場域一律禁止烤肉活動。

衛生局指出，中央流行疫情指揮中心規定，9月7日起至9月20日疫情警戒標準為第二級，除飲食外，外出全程配戴口罩，並落實實聯制、保持社交安全距離等規定。花蓮自6月19日至今保持零確診的成績，希望大家持續遵循防疫。