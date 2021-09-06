大陸國企改革三年行動進入下半場，隨著政策體系日趨完善，混改升級思路漸明。從目前透露的資訊來看，下一步混改深化工作重在轉機制，將從提高上市公司品質等方面採取有力措施，包括推動一批中央企業科技創新「尖兵」在科創板上市。

據了解，目前大陸國資證券化逐步提速，多家央企以及地方明確混改上市的計畫和目標。業內人士認為，未來將有更多國企積極邁向資本市場，要鼓勵上市公司實施二次混改。

據知本諮詢提供的數據顯示，今年以來，全大陸有40多家央企、地方國企積極推動上市融資，年增率達到79.17％，比2020年全年數據高出10.26個百分點。

根據澎湃新聞報導，作為發展混合所有制經濟的試點，截至2020年底，大陸建材集團以361億元（人民幣，下同）國有資本吸引了1529億元的社會資本，撬動6000多億元的總資產，目前集團內成員企業中混合所有制企業共1114戶，約占企業總戶數的80％。