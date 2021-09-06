有網友發現給甲蟲吃的果凍少了六顆，讓她急得詢問家人，沒想到是被爸爸吃掉的。（圖／翻攝自臉書 爆廢公社）

許多給寵物吃的零食，因外觀與人類食品相似，導致被誤食的情況頻傳。有網友在網路分享，她發現給甲蟲吃的果凍少了六顆，讓她急得詢問家人，沒想到是被爸爸吃掉的，爸爸還說：「好吃，怕放壞了」。

一名女網友在臉書社團「爆廢公社」發文分享，她發現要餵食甲蟲的果凍少了6顆，讓她著急詢問家人是否有誤食，結果爸爸老神在在的說是他吃的，因為因為怕果凍放太久會壞掉才吃的，並表示蠻好吃的。

原Po趕緊解釋「那個是給甲蟲吃的食物，不是人吃的」，爸爸聞後隨即板起臉回道「以後別亂放，吃死了怎麼辦？」，所幸爸爸的身體沒有出現任何異狀。

貼文一出引起網友熱議，「沒事啦，我爸一天到晚誤食我家狗的零食，還不是活超好。」、「我兒子也吃過（甲蟲果凍），還說好吃」、「地球又誕生一位超級英雄：甲蟲俠」、「這也太可愛」、「老爸等等會開始進化長角」、「太好笑了」、「放心！因為甲蟲通常吃天然的東西！比人類還健康！」、「小時候我也差點吃了」。