以色列警方今天表示，6名巴勒斯坦激進組織成員6日自以色列北部一座戒備森嚴的監獄脫逃，目前已抓回4人。這是以色列史上最大規模的越獄事件。

媒體報導，以色列國家安全局（Shin Bet）6日表示，這6名囚犯同住一間牢房，利用偷帶的手機與監獄外頭的人聯絡，成功挖了一條隧道逃脫，監獄外有汽車接應。

獄方發布的影片顯示，牢房內的水槽下方被挖出一條狹窄的隧道。囚犯疑似就是從隧道中離開。「耶路撒冷郵報」（Jerusalem Post）報導，囚犯用了大概一個月挖好隧道，工具僅是一支生鏽的湯匙。

6日發生越獄事件後，以色列派軍隊進駐約旦河西岸，展開大規模追捕行動。

法新社報導，警方昨晚先捉回兩名伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）成員，分別是48歲的奎德里（Yaqoub Qadri）和45歲的馬默德．阿布杜拉．阿爾達（Mahmoud Abdullah Ardah）。

警方在聲明中表示，警方追查到兩名越獄囚犯的下落後，出動直升機追捕，在拿撒勒（Nazareth）南方逮捕兩名囚犯時，兩人未做抵抗。

警方之後在拿撒勒郊區的卡車停車場發現另外兩名囚犯，一名是來自約旦河西岸城鎮哲寧（Jenin）的知名激進分子領袖蘇貝迪（Zakaria Zubeidi）。

另一人據信是越獄的幕後主使者穆罕默德．卡西姆．阿爾達（Mohamed Qassem Ardah），他在2002年因為在伊斯蘭聖戰組織武裝部隊擔任的角色，被判終身監禁。

警方表示：「不久前抓到另外兩名越獄犯…他們躲在卡車停車場。追捕其他兩名囚犯的行動持續進行。」

路透社報導，以色列媒體刊登的照片顯示，蘇貝迪和穆罕默德．卡西姆．阿爾達落網後，兩人矇眼跪地，雙手被綁在身後。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1100911