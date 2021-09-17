大陸1名在阿里巴巴工作的女員工小芳（化名）爆料，7月底她陪同上司到山東出差，某次飯局中遭到上司與1名客戶輪番性騷擾，還被灌酒斷片，事後發現主管趁她醉倒時多次進出房間；不過該客戶的家人反控她主動勾引，還曝光當時1張飯局照，只見小芳醉倒趴在男子大腿，但網友們不買帳，反而認為該照片已清楚證實小芳遭灌酒、慘遭撿屍。

小芳爆料指出，她在7月底與上司A男到山東省濟南市出差，並與1名客戶B男一同參與飯局，飯局中她不斷遭2名男子勸酒，最後醉倒在現場，她事後回想並控訴，B男在飯局中經常觸碰她、意圖性騷擾，而隔天她甚至發現自己全裸躺在房間，查看飯店監視器竟發現上司A男前後4次進出她的房間，懷疑遭性侵。

小芳控告後，阿里巴巴已率先開除A男，目前全案仍在審理；而B男的家屬則反控是小芳主動先勾引，並曝光1張當時飯局照片，只見小芳當時不省人事倒在B男大腿上，而B男的妻子也力挺丈夫說，是小芳拉著B男到外頭作勢嘔吐，要B男照顧她，事後2人還牽著手走回飯桌，不認為丈夫有違反小芳意願。

而B男證稱當時只有對小芳「肢體接觸」，並無踰矩；不料照片公開後引起網路大肆討論，有網友發現B男當時所坐位置放個1個女用包包，推斷該位置根本不是他的座位，B男是刻意接近小芳，且照片中小芳已無意識，無法證明是小芳主動勾引，網路上輿論紛紛指向這場飯局讓小芳淪為A、B兩男的陪酒女。