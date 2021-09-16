女子花花（化名）與王姓已婚男上司，在兩人任職的科技公司辦公室內擁吻、愛撫，王妻得知後，不但氣得上網公開花花個資公審，並提告求償80萬元。花花辯稱，王男是上司，為了工作或多或少得討好對方，才會發生親密舉動。雲林法院審理後，判花花賠1萬元為適當，可上訴。

根據判決書，王妻指控，花花與丈夫在同間科技公司工作，兩人今年6月29日下午3時許於辦公室內擁吻，同日下班後在相同地點「再來一次」，且丈夫還撫摸花花身體長達2分多鐘，嚴重損害她的配偶權，讓她日夜無法成眠且發生情緒障礙，必須求助醫師，因此提告求償80萬元。

花花則辯稱，王男是她的上司，因職務關係或多或少為討好對方，才會進而在辦公室發生親密舉動，但事後深感後悔，多次向王妻表達歉意，但王妻仍在臉書等社交平台散佈其個人資料洩憤，包括家人、小孩等訊息，讓她顏面掃地、痛苦不堪，王妻此舉或多或少已達洩憤目的。

此外，王男經常與女子有親密互動，王妻在起訴書狀裡就提到王男在公司有外遇對象，王妻還把丈夫與其他女子的親密照放上社交平台，證明王妻對丈夫行為早就知情，難以認定可造成精神巨大痛苦。

雲林地院法官認為，花花與有婦之夫擁吻、撫摸的行為，確實損害王妻配偶權，不過審酌雙方各項條件後，判花花賠償1萬元為適當，全案仍可上訴。