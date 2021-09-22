高雄市三民區一家咖啡廳，招牌寫著「手工研磨」，但實際卻暗藏情色交易，客人享受的是辣妹的「手工排毒」服務，警方去年6月間當場查獲阿公級男客正在享受半套服務，一次消費1300元。事後女服務生與老翁被依社維法裁罰、56歲男負責人依妨害風化罪被判刑6月，得易科罰金18萬元。。

高雄市三民區一間咖啡廳，外觀裝潢相當文青，但實際卻經營「摸摸茶」情色服務，根據判決書，業者雇用年輕女子陪坐，席間男客可對辣妹上下其手，每小時收費1300元，小姐拿500元，店家抽800元。若進行半套性交易，小姐再收1000元。

警方根據線報於去年7月間前往搜索，當場查獲一名高齡長者正在接受辣妹服務，警方當場查扣電磁門遙控器、檯單、現金等證物，並將男客、女服務生及男負責人帶回調查，訊後依意圖營利使人為性交或猥褻罪將男負責人移送法辦。

高雄地方法院今年7月因違反2起妨害風化罪嫌，將男負責人各判3個月徒刑，得易科罰金共18萬元。